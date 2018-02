Due chili di marijuana in cantina: arrestato

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 28enne genovese per la detenzione ai fini di spaccio di due chili di marijuana.

Ieri pomeriggio, gli agenti delle volanti della Questura hanno ricevuto la segnalazione dei cittadini circa la possibile presenza di un ingente quantitativo di stupefacente, pronto per essere immesso sulla piazza di spaccio, in un appartamento della Valpolcevera. I poliziotti si sono quindi recati nell’abitazione segnalata, al cui interno non hanno riscontrato la presenza di droghe.

Nella camera del 28enne hanno, tuttavia, trovato la chiave della cantina, nella quale hanno rinvenuto un involucro contenente sostanza erbacea, da successive analisi risultata essere un derivato della cannabis, per un peso di oltre due chili. Sequestrati inoltre una bilancia, un coltello e un paio di forbici.

Il genovese, privo di un’attività lavorativa e a cui carico sono emersi precedenti di polizia, è stato associato alla casa circondariale di Marassi.