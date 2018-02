Droga, operazione “Madagascar” stronca giro di spaccio: tre italiani in manette

Genova. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini italiani, tutti residenti a Genova, emessa dal Gip del Tribunale di Genova a termine dell’indagini dell’operazione chiamata “Madagascar”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova e condotta nell’arco temporale giugno-dicembre 2017.

L’attività ha consentito di appurare le responsabilità dei tre soggetti (F.A. cl. 68 originario di Reggio Calabria; F.P.A. di origini ecuadoriane cl. 91; B.V. originario provincia di Lecce cl.64) in diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti (marijuana e hashish), smerciate nella zona di Marassi, portando nel suo corso all’arresto in flagranza di cinque persone per detenzione ai fini di spaccio ed al sequestro di quasi quattro chili di sostanza e una pistola, una p38.

Il primo arresto in flagranza è stato effettuato ad agosto scorso, quando un cittadino colombiano, dopo essersi approvvigionato di droga presso uno degli indagati, fu fermato in flagranza a bordo di un autobus nei pressi dello stadio di Marassi, venendo trovato in possesso di mezzo chilo di hashish occultato in un borsello.

A seguire, uno degli indagati e la propria convivente sono stati tratti in arresto a settembre per il possesso di circa 2,5 kg. tra marijuana ed hashish rinvenuti all’interno della loro abitazione, insieme a soldi e strumenti per la divisione in dosi.

Infine, a dicembre dello scorso anno un altro dei tre indagati è stato tratto in arresto per aver ceduto circa 400 grammi di hashish ad altro soggetto, quest’ultimo resosi responsabile anche della detenzione di un’arma P38 clandestina da sparo e svariato munizionamento rinvenuti in un magazzino nella sua disponibilità durante le attività di perquisizione.

I provvedimenti cautelari sono stati notificati presso la Casa Circondariale di Marassi, dove due dei destinatari sono detenuti per altra causa, ed in Livorno, presso l’abitazione in cui il terzo soggetto era sottoposto al regime degli arresti domiciliari per altra causa. Quest’ultimo, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso il Carcere di Livorno.