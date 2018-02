Dolci e un po’ timidi: Bobo e Olivia cercano una famiglia amorevole

Genova. Per la quotidiana rubrica di #portamiacasa, in collaborazione tra Genova24 e diverse strutture che offrono ospitalità a cani e gatti abbandonati, andiamo oggi al canile del Gazzo, a Sestri Ponente.

Incontriamo Bobo: 7/8 mesi forse anche meno, è un mix bassottino col manto tigrato sui 10 chili quindi di taglia piccola. Ha un carattere dolce e giocoso, ma ancora un po’ diffidente con gli sconosciuti.

“Stiamo lavorando per fargli prendere fiducia e insegnargli l’uso di guinzaglio e pettorina – raccontano i volontari – è molto recettivo e ha voglia di socializzare, quindi occorre solo un po’ di pazienza e tanto amore”. Si affida previo incontro conoscitivo. Per appuntamenti chiamare Fausta 3474545256

E poi c’è Olivia: una bella micina di sette mesi, già sterilizzata e un po’ timida… cerca una casa con persone che abbiano pazienza per darle fiducia. No giardini e balconi. Per appuntamenti chiamare Paola 3473312558.