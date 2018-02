Genova. I lavori sono ancora in corso, ma le polemiche sono già roventi. Stiamo parlando dei “dissuasori” di seduta che il comune sta installando in piazza Banchi, per evitare “il bivacco” sui gradini della Loggia della Mercanzia.

Ad oggi sono stati “piantati” a terra i montanti in ferro che nei prossimi giorni dovrebbero sorreggere del plexiglass trasparente che “chiuderà” la possibilità di sedersi sul gradino. Ma le polemiche infuriano già rapide sul web, e non solo.

Sono in molti, infatti, a lamentarsi del lato estetico e del lato umano della nuova istallazione: alcuni definisco “un pugno nell’occhio” altri, ironicamente “il nuovo che avanza”, o più semplicemente “uno scempio”. In molti si chiedono se questo non sposti solo un po più in là il problema, mentre altri lamentano come sia impossibile trovare un posto dove sedersi in centro storico.

Alcuni si domandano se la Sovrintendenza è stata consultata prima di questa iniziativa, visto che interviene sulla pavimentazione storica e sull’estetica di un edifico unico del patrimonio artistico cittadino.

Sicuramente per trarre conclusioni è utile aspettale l’opera finita, ma viste la polemiche già esplose, ci sarà da sedersi e mettersi comodi. Certo, se si trovasse dove farlo.