D’Inverno sul Po: vittorie per Sampierdarenesi, Elpis, Rowing e Speranza Pra’

Genova. Sabato di festa per le società liguri impegnate nel weekend alla 35ª edizione della D’Inverno sul Po, classicissima internazionale caratterizzata dalla presenza di quasi tremila atleti-gara. Il primo dei due (l’altro è previsto oggi) appuntamenti sulla lunga distanza, assieme al freddo, tempra i canottieri, ben corroborati dagli allenamenti del periodo autunnale-invernale.

Morgan Guidi Colombi e Tommaso Anfosso portano la Canottieri Sampierdarenesi sul più alto gradino del podio nel doppio Allievi B2. Il settore giovanile firma anche il singolo 7,20 Allievi B1 con l’oro di Jacopo Cappagli e il bronzo di Samuele Campestre, assieme al singolo 7,20 Allieve B2 con l’argento di Giada Bucci. Martino Cappagli e Diego Fontanella vincono il doppio Cadetti, Lorenzo Reasso e Andrea Santini sono terzi nel doppio Allievi C

L’Elpis Genova festeggia il successo di Federico Garibaldi (nella foto) nel singolo Senior davanti ad altri 34 contendenti. Silvia Tripi conquista il bronzo nel doppio Senior assieme alla vogatrice sarda Claudia Cabula.

Per il Rowing Club Genovese ci sono il successo di Maria Ludovica Costa nel doppio Junior, assieme a Ilaria Corazza (Ausonia) ed il bronzo di Gabriele Lojacono (7,20 Allievi B2).

Edoardo Rocchi e Alessio Bozzano esprimono il loro dominio incontrastato nel doppio Junior. Speranza Pra’ leader davanti a Tritium e Flora.

Bell’affermazione anche per la Canottieri Santo Stefano al Mare nel singolo Ragazzi con Alice Ramella. Oro per le master Barbara Piro e Stefania Crespi nel doppio B, bronzo per la singolista Marta Ardissone. Annalisa Zanon e Manuela Bongiovanni sono terze con i colori della Canottieri Sanremo.

Nel doppio misto Master, bronzo per Benedetta Bellio (Sportiva Murcarolo) e Stefano Bellio (Elpis Genova). Nel doppio Allieve C terzo il doppio misto Elpis-Samp di Erica Toscano ed Asia Loccisano.