Difesa, da Riva Trigoso l’annuncio del ministro Pinotti: “Presto l’Italia avrà due nuovi sommergibili”

Genova. L’Italia avrà altri due sommergibili per un investimento di circa un miliardo di

euro. Lo ha annunciato questa mattina il ministro della Difesa Roberta Pinotti durante il varo nei cantieri Fincantieri di Riva Trigoso della Fregata Antonio Marceglia.

“Il programma prevedeva 6 sommergibili – ha detto Pinotti – quattro li abbiamo già consegnati, due li abbiamo deliberati nel bilancio 2018”.

“Con l’operazione STX ci siamo presi un pezzo di Francia. Ma se fosse successo il contrario, in Italia nessuno si sarebbe schierato a difesa dell’industria nazionale, come invece hanno fatto loro”, ha affermato Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri in occasione del varo dell’ottava unità su dieci del programma italo-francese Fremm. “Abbiamo dato l’opportunità al Paese di non essere sempre succube e di giocare un ruolo da protagonista nel progetto di difesa comune europea”.