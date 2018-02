Genova. Festival del gol a Sampierdarena, dove il Genova Quinto B&B Assicurazioni, nella decima giornata del campionato di Serie A2 girone Nord, batte 14 a 8 i padroni di casa della Crocera Stadium centrando la decima vittoria in altrettante partite di campionato.

Tre punti ottenuti contro la seconda in classifica, che permettono ai biancorossi di rinsaldare il primato, a punteggio pieno e con 8 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici ad una giornata dal termine del girone di andata.

Partita mai in discussione, messa in discesa per la squadra ospite dai quattro gol segnati da Francesco Brambilla e Marco Mugnaini e dalle parate spettacolari di Pierre Pellegrini.

“Una buona prestazione, soprattutto all’inizio – dice il tecnico Lorenzo Marino –. Siamo partiti proprio come volevamo, lucidi, concentrati, determinati. Abbiamo avuto un po’ di flessione nel momento centrale della partita in cui loro si sono rifatti sotto, non abbiamo fatto molto bene l’uomo in meno, ma poi ci siamo ripresi sigillando il risultato. Una partita diversa rispetto a quella di sabato scorso con il Camogli, con molti più gol, meno attenzione in difesa ma maggiore concretezza in attacco. Sabato prossimo con l’Ancona sarà ancora una battaglia: dipenderà ancora una volta da noi stessi. I valori possono essere diversi, ma se non c’è la giusta attenzione il rischio che le partite si complichino è sempre dietro l’angolo“.