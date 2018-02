Daspo urbano, Tursi pronto alla sperimentazione in centro storico

Genova. Una sperimentazione del Daspo urbano per le principali vie a rischio del centro storico.

L’idea è stata lanciata questa mattina in prefettura nell’ambito del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dall’assessore comunale Stefano Garassino e dal sindaco di Genova Marco Bucci al prefetto Fiamma Spena: “Il prefetto ha condiviso con l’amministrazione l’utilità di avviare una sperimentazione del daspo urbano con verifiche trimestrali sulla sua applicazione e sui suoi risultati” ha spiegato Garassino.

La misura del Daspo urbano, prevista dalla legge Minniti, prevede la possibilità per i sindaci di vietare per 48 l’accesso ad una determinata area a chi viola le regole contenute nel regolamento di polizia municipale che dovrà per questo essere modificato: “Ci vorranno almeno due tre mesi – chiarisce Garassino – per modificare il regolamento di polizia municipale che dovrà passare al vaglio dei Municipio e poi essere sottoposto all’esame di commissione e consiglio comunale. Ma prima di tutto dobbiamo analizzare i dati dei reati in centro storico per collegare il Daspo a solide motivazioni”.

Per chi non rispetta il Daspo viene prevista una sanzione che, se non pagata, consente l’intervento del questore che può a sua volta emettere un Daspo della durata compresa tra sei e dodici mesi.

“Il mio obiettivo è quello di poter utilizzare il Daspo in tutte le zone del centro storico, da piazza Sarzano a Sottoripa, dalla Maddalena fino a via del Campo e via Pré con l’obiettivo di allontanare soprattutto gli spacciatori e i violenti in una zona che deve essere risanata e aperta sempre di più ai turisti”.