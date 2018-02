Corso Monte Grappa, presa a calci l’auto dei militanti di Fratelli d’Italia che attaccavano manifesti elettorali

Genova, Si scalda la campagna elettorale a due settimane dalle elezioni. Dopo gli insulti verbali di questa mattina ai militanti della Lega in via Canevari che stavano volantinando in Valbisagno, questa sera tre militanti di Fratelli d’Italia sarebbero stati accerchiati in corso Monte Grappa mentre attaccavano alcuni manifesti elettorali del partito.

“Stavamo attaccando i manifesti – racconta uno dei militanti – quando sono arrivati due esponenti dei centri sociali. Mentre il terzo chiamava rinforzi siamo saliti velocemente in macchina che è stata presa a calci dagli antagonisti”.

Domani i militanti di Fratelli d’Italia, che hanno immediatamente avvertito la digos, presenteranno denuncia in Questura.