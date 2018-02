Coppia di studenti ruba merce alla Fiumara: bloccati dai carabinieri

Genova. Un ragazzo e una ragazza spagnoli, studenti di 22 anni, incensurati, lo scorso pomeriggio si sono impossessati di circa 450 euro di merce esposta dal punto vendita “Media World” all’interno del centro commerciale della “Fiumara”.

I due giovani sono stati bloccati dalla pattuglia dei carabinieri della stazione di Sampierdarena e identificati.

Sono stati trovati in possesso della refurtiva che è stata poi restituita, quindi sono stati denunciarti in stato di libertà per “furto aggravato in concorso”.