Consultori, l’appello dei lavoratori: “Non affidate i minori al servizio salute mentale”

Genova. Presidio e assemblea, nella direzione della Asl 3 di via Bertani a Genova, per i lavoratori dei consultori, preoccupati per la possibilità di uno smembramento della rete dei servizi che, spiegano in un volantino, sarebbe stato deciso dalla Regione Liguria attraverso Alisa, l’agenzia regionale della Sanità.

“Viene svilita l’attività dei consultori – spiega Annamaria Spiga, Coordinatrice delle Rsu di Asl 3 – visto che molte attività verranno dirottate verso i centri di salute mentale. Questo crea anche un problema culturale le visto che le famiglie, sopratutto nel caso di minori seguiti dalla rete consultoriale, difficilmente andranno in questi centri perché temono che i propri figli possano essere, in un certo senso, bollati”.

Nei consultori genovesi lavorano poco meno di duecento persone che si occupano di tantissime attività, dal percorso nascite alle adozioni, al servizio all’interno delle scuole. Ta i problemi anche quelli del mancato turnover.

“Il nostro problema è anche che aumenta sempre più il bisogno – spiega uno degli operatori – ma le persone non vengono sostituite. Abbiamo quindi liste di attesa che, in alcuni casi, superano anche i due anni. La risposta della politica dovrebbe essere quella di incrementare le assunzioni e, invece, seguendo il trend nazionale, sono poche le persone che vengono sostituite mentre agli operatori vengono richiesti i salti mortali”. Al presidio era presente anche una rappresentanza della “rete di donne per la politica”.

“I consultori sono presidi indispensabili per i cittadini e per le istituzioni scolastiche a sostegno dei minori e delle loro famiglie che presentano problemi complessi. Dall’esperienza dei consultori sono nate anche associazioni di volontariato a supporto delle attività di prevenzione primaria che sono state testimonianza di politiche a servizio della comunità – dicono dal gruppo consiliare Pd in Comune a Genova – abbiamo chiesto una Commissione consiliare oggi sul tema e chiediamo con forza che Bucci e l’assessore Fassio si esprimano chiaramente su cosa pensano di questa politica regionale a danno dei cittadini genovesi”.