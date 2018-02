Condannati per droga: due arrestati dai carabinieri

Genova. I carabinieri del nucleo investigativo e della stazione di Bolzaneto, a seguito di ordine di carcerazione, hanno arrestato M.S.. genovese di 33 anni, abitante in via Hermada, poiché doveva scontare una pena detentiva di 9 mesi e 28 giorni di reclusione e al pagamento di una multa di 1.200 euro, per reati inerenti alla legge sugli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I reati erano stati commessi a Genova nel 2015. L’uomo è stato portato nel carcere di Marassi.

In manette anche A.M. napoletano di 50 anni, che doveva scontare una detentiva per cumulo pene di 1 anno di reclusione per reati “porto ingiustificato di coltello e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, reati commessi a Napoli e La Spezia. Il partenopeo è stato trasferito presso una casa di cura di Ge- Prà.