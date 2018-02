Genova. Sampdoria-Torino è stata talmente intensa che forse i commentatori social non avevano neanche il tempo di scrivere qualcosa. Ecco i tweet migliori (o peggiori) della partita

Passano pochi minuti e la Sampdoria va in vantaggio su calcio piazzato

Sampdoria Vs Torino Serie A 23° Giornata

Non solo per il gol,Torreira piace a molti

Basta andare a vedere la cronaca infortuni di Obi su Transfermarkt.it per capire che il ragazzo è deboluccio (cliccare nel link interno)



non si smentisce mai eh #Obi #SampTorino #SampdoriaTorino https://t.co/JbzHW5rbWy

Guardare il match in tv ha i suoi vantaggi…

Don’t mess with Viviano. Glare at the ref ???????? #SampTorino pic.twitter.com/3OdskNFMZt

— Scot Munroe (@scot_munroe) 3 febbraio 2018