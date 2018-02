Cogoleto, mercoledì 21 rubinetti a secco per lavori sulla rete Amter

Cogoleto. Per lavori urgenti di ripristino della rete di distribuzione, Amter – società del gruppo Iren – comunica che nella giornata di mercoledì 21 febbraio potranno verificarsi alcuni disagi con l’erogazione dell’acqua nel comune di Cogoleto.

Dalle ore 13.30 alle ore 14.30 circa, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie:

 Via Colombo

 Passo Mazzini

 Passo Cogorno

 Vico dei Pescatori

 Lungo Mare Bianchi

 Via Mazzini dal civ 28 al civ 38

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno posticipati con le stesse modalità orarie al giorno successivo.