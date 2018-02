Chiavari, serata finita in rissa, dopo le spinte spunta un coltello. L’intervento dei carabinieri

Genova.La serata è finita male, tra risse, coltelli e denunce. Questo per un circolo ricreativo di Chiavari, che in nottata ha visto animarsi la clientela.

Non è chiaro il motivo del contendere: ma forse per qualche bicchiere di troppo tra alcuni avventori del locale scatta la rissa: parole pesanti, qualche spintone, finchè non spunta un coltello.

A tirarlo fuori un cittadino marocchino di 32 anni, già noto alla forze dell’ordine per altre “prodezze” e residente in quel comune. La cosa ovviamente ha scattare l’allarme, e alcuni hanno preferito chiamare i Carabinieri.

Gli agenti, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno calmato gli animi, sequestrato il coltello, e denunciato l’uomo per “minacce grave e porto di armi od oggetti atti ad offendere”.