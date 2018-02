Centro storico, prova a sfondare la porta di una casa con una bombola del gas. Denunciato dai carabinieri

Genova. Qualche bicchiere di troppo e forse la disperazione ha spinto un uomo di 38 anni, di origini marocchine, a provare la spaccata per entrare in un alloggio vuoto in vico dell’Olio

Per fare ciò ha provato ad utilizzare come ariete una bombola di gas da 25 litri, colpendo ripetutamente la porta della casa nel tentativo di sfondarla.

Bloccato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Genova, al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero per “ tentata invasione di edifici, danneggiamento, ubriachezza” e “inottemperanza all’espulsione dal Territorio Nazionale”.