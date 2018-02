Centro storico, arrestato 21enne: aveva 170 dosi si cocaina in tasca

Genova. E’ stato arrestato in flagranza con addosso 170 dosi di cocaina termosaldate per un totale di oltre 100 grammi. Protagonista un 21enne senegalese richiedente asilo. L’arresto è arrivato in seguito a servizi di appostamento predisposti dopo che nella zona di salita della Provvidenza erano state fatte numerose segnalazioni su una diffusa attività di spaccio.

I successivi accertamenti da parte dei militari nella sua abitazione hanno consentito di rinvenire ulteriori 110 dosi di cocaina per altri 90 grammi di sostanza

insieme a materiale da taglio ed un bilancino di precisione.

Una vera e propria raffineria all’interno della quale il 21enne preparava lo stupefacente che sarebbe stato poi rivenduto sulle principali piazze di spaccio della città. Il cittadino senegalese è stato accompagnato nel carcere di Marassi.