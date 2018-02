Genova. Invece di essere trattate come “rifiuti tossici” le ceneri industriali venivano classificate come “sottoprodotti”, facendo risparmiare i soldi dello smaltimento e anzi, ricavandone profitto in quanto i rifiuti venivano rivenduti come sottoprodotti.

Per questo, nel corso della mattinata, i Carabinieri del Noe di Genova, con il supporto di carabinieri del Gruppo Tutela Ambientale di Milano nonché del Comando Provinciale di Genova, in esecuzione di provvedimento richiesto dal sostituto procuratore Michele Stagno e disposto dal gip Maria Teresa Rubini, hanno sottoposto a sequestro preventivo: tre forni fusori con relativo impianto di abbattimento dei fumi della società genovese “S. Erasmo Zinkal srl”, fonderia di seconda fusione di metalli non ferrosi che produce pani di zinco; la somma di 1.500.000 euro, ritenuta il profitto del traffico di rifiuti dal 2013 al 2017.

Foto 2 di 2



Nel corso di approfondite indagini derivanti da un controllo effettuato con Arpal presso la S.Erasmo Zinkal di Genova Voltri , i carabinieri del Noe del capoluogo ligure hanno accertato che le ceneri, che derivavano dal doppio sistema di abbattimento dei fumi in uscita dai forni fusori, invece di essere classificate come rifiuti pericolosi con codice CER 10.05.05* (rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi), sono state, dapprima classificate come rifiuti non pericolosi con codice CER 10.05.04 (altre polveri e particolato) e, a partire dal giugno 2017, gestite addirittura come sottoprodotti.

Le analisi condotte da Arpal sulle ceneri hanno rilevato, inoltre elevati valori di diossine non dichiarate dal produttore che, mandando a recupero detti rifiuti come non pericolosi, ha violato anche il Reg. 850/2004/CE sulla distruzione dei rifiuti contenenti diossina.

Questo tipo gestione ha consentito – secondo gli investigatori – di evitare i costi di smaltimento e conseguentemente di trarre, in aggiunta, ingiusti profitti dalla vendita di tali materiali. E’ stato, dunque, verificato ed accertato che centinaia di tonnellate di detti rifiuti sono stati avviati illecitamente a recupero presso impianti dell’Unione Europea e di paesi extra europei, in violazione del Reg. 1013/2006/CE sul trasporto dei rifiuti transfrontalieri, quali Germania, Polonia, Belgio, Austria, Paesi Bassi, Turchia, Stati Uniti, Giappone.

L’attività illecita è stata agevolata dal dirigente del settore ambiente della città Metropolitana di Genova il quale, pur a conoscenza della natura dei rifiuti, ha consentito con autorizzazione integrata ambientale la gestione dei rifiuti illecitamente classificati e, anche di fronte alle evidenze analitiche circa il contenuto di diossine, non ha adottato i necessari provvedimenti amministrativi.

Oltre sequestro preventivo della somma di denaro sono sei al momento gli indagati:

il direttore generale, il presidente del consiglio di amministrazione e i tre membri del comitato di vigilanza sono indagati per traffico illecito di rifiuti, mentre una dirigente della Città metropolitana è stata indagata per abuso di ufficio.