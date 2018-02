Genova. Il CDM futsal Genova è tornato alla vittoria, superando 3-2 il San Giusto nella diciassettesima giornata del girone C campionato di Serie B di calcio a cinque. Per mister Michele Lombardo, che sedeva per la prima volta in questa stagione sulla panchina genovese, un inizio positivo.

Avvio positivo per i genovesi, che si sono subito portati avanti di due gol con le reti di Hugo de Jesus e Joao Paulo Mazzariol; il San Giusto è apparso in difficoltà, ma ha saputo accorciare sul finale del primo tempo con la rete di Di Maso.

Nella seconda frazione di gioco maggior equilibrio, con il team di Lombardo che ha saputo tenere il vantaggio grazie a Offi Santi, mentre la rete del San Giusto è giunta da Di Maso.

Dopo le dimissioni di Stefano Pinto, dimessosi in settimana dalla guida tecnica della squadra, il CDM sembra aver ben metabolizzato il cambiamento in panchina e continua così a occupare il terzo posto in campionato, dopo aver a lungo sognato anche la corsa per il primato, saldamente nelle mani dell’Olimpia Regium.