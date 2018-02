Il CDM Futsal Genova riscrive la storia ligure: è in Final eight di Coppa!

Genova. Il CDM futsal Genova conquista la Final eight della Coppa Italia: il team genovese scrive così una pagina della storia dello sport ligure, essendo il primo team a raggiungere questo traguardo.

Sul campo della Poggibonsese il CDM ha strappato una emozionante vittoria per 3-2, che premia la determinazione di mister Pinto e di tutti i suoi ragazzi. La sfida è stata emozionante ed equilibrata: i padroni di casa sono andati in vantaggio con Daniele Pellegrino nella prima frazione e solo a fine frazione il CDM ha ottenuto il pari, grazie a Ortisi.

Nella ripresa Offidani centra la sua rete, provocato ancora da Pellegrino, e il CDM si trova ancora sotto: sono, però, De Jesus e Mazzariol a ribaltare tutto in due minuti, portando in vantaggio la squadra ligure. Il risultato di 2-3 sarà anche quello definitivo, che sancirà l’importantissima vittoria dei genovesi.

Per la squadra del presidente Matteo Fortuna una prestazione che rilancia il morale dopo il recente KO in campionato con il Gisinti Pistoia e fornisce nuove energie per affrontare da protagonisti la seconda parte della stagione.