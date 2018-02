Genova. Il CDM futsal Genova lascia strada al Gisinti Pistoia, che conferma la leadership del girone C della Serie B e allunga sulle rivali; per i genovesi una resa onorevole, che però potrebbe chiudere la corsa al primo posto.

C’era il pubblico delle grandi occasioni al Paladiamante di Genova Bolzaneto per la sfida che poteva valere il primo posto in classifica; grande prova per il CDM, che è passato in vantaggio per primo con Solano Gutiérrez, ma ha dovuto alla fine cedere ai toscani, più solidi e costruiti, capaci di rimontare e vincere.

La gara si è conclusa 4-2: per il Gisinti Pistoia pesa la tripletta di Gaetano Mangione, seguito dalla rete di Garcia Gonzalez, prima della rete in chiusura di Sebastiano Ricchini, che non basta al CDM per riaprire davvero la gara.

Dopo quindici giornate, allora, per il CDM futsal Genova c’è il terzo posto in classifica, sei lunghezze dietro l’Olimpia regium e otto dal Gisinti Pistoia, i due team che dovrebbero giocarsi il primo posto. Il CDM, però, ha una gara in meno delle rivali, un fattore che potrebbe dare ancora qualche opportunità.