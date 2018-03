Castelletto: monossido di carbonio dalla calderina, cinque intossicati gravi al San Martino

Genova. Sono ricoverate all’ospedale San Martino in gravi condizioni – in codice rosso – le cinque persone rimaste intossicate per un’esalazione di monossido di carbonio a causa del malfunzionamento di una calderina.

Si tratta di tre uomini e due donne, adulti, extracomunitari, soccorsi da guardia medica, personale del 118 e vigili del fuoco. Il fatto è accaduto in serata in una palazzina di salita Santa Maria della Sanità, nel quartiere di Castelletto.

Sul posto i pompieri sono intervenuti su segnalazione di uno degli intossicati, quando sono arrivati presso l’abitazione, al civico 58, hanno dovuto fare irruzione per entrare nell’appartamento.

Saranno avviate indagini sullo stato dell’impianto del riscaldamento.