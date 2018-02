Casella, tetto in fiamme: famiglia sfollata

Casella. Intervento dei vigili del fuoco a Casella, in via Liggia, dove un tetto di una villetta unifamiliare è andato a fuoco. Sfollata la famiglia dei proprietari.

L’intervento è ancora in corso, ma i danni sarebbero ingenti, soprattutto per le parti dell’edificio in legno. L’allarme è scattato stamattina poco dopo le 11.

Grande paura in paese le fiamme che sono divampate rapidamente, per cause ancora in via di accertamento.