Carignano, mostra gli attributi a donne per strada, denunciato per “atti osceni in luogo pubblico”

Genova. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, lo scorso pomeriggio, dopo averlo rintracciato nei pressi di via Mura di Santa Chiara, identificava in I.H. algerino di 26 anni, gravato di pregiudizi di polizia e lo deferiva in stato di libertà per “atti osceni in luoghi pubblico”.

L’uomo, infatti, poco prima aveva mostrato ad un gruppo di donne, tra cui una minorenne, i propri attributi in pubblica via.

Il ragazzo, inoltre è stato anche denunciato “ricettazione” poiché trovato in possesso di un tablet asportato in Corte Lambruschini ad un 35 enne di Rapallo. Refurtiva restituita.