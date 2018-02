Carattere BIC Genova: sotto per tre quarti, rimonta ed espugna Parma

Genova. Settima giornata di campionato per il Basket in Carrozzina Genova che vince fuori casa contro la forte Laumas Parma.

Genova non si aspetta nel primo quarto l’eccessivo agonismo dei padroni di casa che vanno sopra anche di 15 punti. Il secondo quarto, invece, viene giocato meglio dai liguri che riducono lo svantaggio ma si avvicinano soltanto e così anche nel terzo quarto, dove il distacco rimane sempre esiguo ma non sembrano esserci possibilità di un aggancio reale da parte degli ospiti.

L’ultimo quarto è inimmaginabile: Parma paga i numerosi falli commessi, il Bic Genova non si dà mai per battuto e prima aggancia e poi sorpassa gli emiliani, dimostrando un’ottima condizione fisica e mentale.

Questa difficile gara ha sicuramente dimostrato che il BIC Genova è principalmente un gruppo unito e che il lavoro fatto fino ad oggi in questo momento sta pagando alla grande. Rimanere sotto per tre tempi ed uscire all’ultimo vincendo 76 a 67 non lascia spazio ad altri commenti se non che a rappresentare Genova nel campionato di Serie B Fipic c’è una squadra con gli attributi.

Si conclude così il girone di andata con Sassari che continua a vincere mantenendo la prima posizione; Genova segue in seconda posizione con 2 solo punti di distacco e allunga su Parma.

La prossima gara, domenica 18 febbraio alle ore 13, vedrà il BIC Genova impegnato fuori casa contro Brescia.

Il tabellino:

Laumas Elettronica GiocoParma – BIC Genova 67-76

(Parziali: 23-17, 16-16, 18-16, 10-27)

Laumas Elettronica GiocoParma: Stravinskas 8, Malagone 4, Reggio 28, Rovatti, Allegri 2, Prada, Rovina 3, Fagioli

18, Biatti 4, Franco.

BIC Genova: Serio 33, Amasio 29, Arena 10, Carbone, Mazzocca 2, Puppo, Fiorino 2.

I risultati della 7ª giornata:

HC Uicep Istituto Fisioterapico Torino – Omal Icaro Basket Brescia 56-50

Basket Seregno Gelsia – I Bradipi Circolo Dozza Bologna 73-66

Bulla Sport Ospedale G. Verdi – Dinamo Lab Banco di Sardegna 41-71

La classifica:

1° Dinamo Lab Banco di Sardegna 14

2° BIC Genova 12

3° Laumas Elettronica GiocoParma 10

4° Basket Seregno Gelsia 7

5° I Bradipi Circolo Dozza Bologna 4

5° HC Uicep Istituto Fisioterapico Torino 4

7° Bulla Sport Ospedale G. Verdi 2

7° Omal Icaro Basket Brescia 2