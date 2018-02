Canile Monte Contessa, i volontari cercano maglioni e coperte: “Faremo cappottini per il gelo”

Genova. L’appello è partito questa mattina: “Genovesi vi chiediamo aiuto,in previsione del freddo abbiamo bisogno di maglioni al canile Monte Contessa x i cani”.

L’obiettivo dei volontari è realizzare dei cappottini per tenere in caldo gli ospiti del canile del ponente genovesee in vista dell’arrivo del gelido Buran che porterà le temperature in picchiata a partire da domenica

Ecco il numero da contattare per chi avesse disponibilità: 0106500617