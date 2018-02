Arenzano. “Abbiamo portato a casa una vittoria davvero preziosa – commenta Marco Pirovano, mister del Campomorone – ottenuta contro un Arenzano davvero forte e che avrebbe meritato di pareggiare, ma così va il calcio… “.

“Il primo tempo è stato a loro favore, grazie alla rete di Damonte, deviata fortuitamente da un nostro difensore – continua Pirovano – poi, nella ripresa, abbiamo giocato trenta minuti di alto livello, ribaltando il risultato, con Galluccio e Stabile. Bravo è stato il nostro portiere Canciani, a neutralizzare il penalty di Aurelio”.

“La lotta per il primato è ormai chiusa, la Cairese è troppo forte e il vantaggio di dieci punti, nei nostri confronti, è davvero considerevole; la battaglia, per entrare nella griglia dei play off, è allargata a molte squadre, tutte con le credenziali in ordine, per centrare l’obiettivo, per cui l’ultimo terzo di campionato sarà incandescente”.