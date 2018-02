Campagna adozioni #portamiacasa, ecco Bambi. Vi aspetta al canile di Rapallo

Rapallo. Per la campagna quotidiana di adozione di animali a quattro zampe #portamiacasa, lanciata lo scorso anno da Genova24, oggi andiamo al canile di Rapallo per incontrare la splendida e simpaticissima Bambi.

Bambi è una femmina, sterilizzata, incrocio tra uno spinone e un setter, e ha 6 anni circa. A causa delle brutte esperienze che ha avuto in passato Bambi non si fida delle persone che non conosce e ha paura dei cambiamenti, ma con pazienza e calma si riesce ad ottenere la sua fiducia che lei prontamente ripaga con dolcezza infinita.

Per lei si cerca una famiglia disposta a capirla, a rispettare i suoi tempi e disposta ad affrontare un lungo periodo di affiancamento. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Lega Amici degli Animali di Rapallo – Onlus chiamando i numeri 0185/263048 – 3476019612 – 3396346365