Camera di Commercio, da oggi i voucher per favorire la digitalizzazione delle imprese

Genova. Partono oggi i voucher che la Camera di Commercio di Genova mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) dell’Area Metropolitana di Genova per favorire il processo di digitalizzazione per l’introduzione di tecnologie collegate al Piano Impresa 4.0. L’iniziativa rientra fra quelle realizzate dal nuovo Punto Impresa Digitale (PID) di Genova.

A disposizione delle imprese un totale di 100.000,00 euro, che potranno essere impiegati per acquisire servizi di formazione e consulenza in ambiti di innovazione tecnologica quali: soluzioni per la manifattura avanzata, manifattura additiva, realtà aumentata e virtual reality, simulazione, integrazione verticale ed orizzontale, industrial Internet e IoT, cloud, cybersicurezza e business continuity. Inoltre, i voucher potranno coprire servizi di sola consulenza per: sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e/o via internet, sistemi EDI, Electronic Data Interchange, georeferenziazione e GIS, sistemi informativi e gestionali, tecnologie per l’in-store costumer experience, RFID, barcode, sistemi di tracking, System integration applicata all’automazione di processi.

Possono presentare domanda le imprese con sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Genova e iscritte al Registro delle Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale. I voucher, che ammontano a 1.500,00 a impresa per un massimo di 66 imprese, saranno assegnati in relazione alle categorie economiche di appartenenza.

Le domande potranno essere presentate da oggi fino alle ore 20 del 19 marzo 2018 e saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili. Per la procedura è necessario che l’azienda sia in possesso di un account Web Telemaco.