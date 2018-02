Busalla, commessa di giorno, spacciatrice di notte: 47enne finisce in carcere

Busalla. La notte scorsa a Busalla una pattuglia di carabinieri di Ronco Scrivia, in via XXV Aprile, ha fermato per un controllo una donna. Identificata in una 47 enne (A.P), commessa, e abitante a Ronco, sottoposta a perquisizione, è stata trovata in possesso di 12 grammi di cocaina suddivisa in dosi, nascosti dentro un portafoglio.

Poco dopo i militari hanno perquisito l’abitazione della 47enne dove hanno trovato altri 50 grammi di stupefacente, suddivisi in 35 dosi; un involucro con all’interno 4 pastiglie di lsd, 3.250 euro in contante e materiale per il confezionamento delle dosi.

Pertanto, la donna, è stata associata presso il carcere di Ge-Pontedecimo. Denaro e droghe sequestrate.