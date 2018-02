Burian, la neve ‘illude’ ma non si ferma: rischio gelate nella notte. Possibili nevicate tra mercoledì e giovedì

Genova. La neve è arrivata a fiocchi fin sulla costa in Liguria illudendo i più romantici ma non si è fermata al suolo. Le precipitazioni sulla nostra regione sono pressoché terminate. Il monitoraggio di Arpal racconta che la neve ha raggiunto le coste liguri di Centro-Levante e deboli nevicate si registrano sia sul capologo di Genova sia sul tratto autostradale che lo collega alle Cinque Terre dove le temperature si mantengono prossime allo zero (il record spetta a Framura con -1.9°C).

Alle 18 si registrano su Genova temperature comprese tra 0 e 2 gradi. Record per il Monte Bue con -14°. In vista della notte il Comune di Genova dal primo pomeriggio ha avviato l’operazione di spargimento sale sulle strade principali, sulle alture e nelle vie in prossimità degli ospedali della città.

In azione dodici mezzi con l’obiettivo di evitare che le strade diventino lastre ghiaccio.

Contro il grande freddo mobilitati anche i volontari dell’ Anpas Liguria, i militi delle pubbliche assistenza che a bordo delle ambulanze stanno monitorando i punti dove gravitano i clochard per assisterli ed eventualmente indurli a raggiungere i centri di assistenza riscaldati aperti in più punti della città. Lavoro straordinario anche per le pattuglie della polizia municipale che hanno il compito di riferire alla sala operativa ogni possibile criticità legata all’ondata di maltempo che sta interessando Genova e il resto del Nord Italia.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per domani e dopodomani non sono previste precipitazioni ma il grande freddo proseguirà e alcuni previsori – in particolare il portale 3B Meteo – azzardano un ritorno o meglio un arrivo della neve in particolare tra mercoledì e giovedi.

Quel che è certo è che quella che comincia domani sarà la settimana più fredda dell’anno, come i genovesi non ricordavano da tempo.