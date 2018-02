Genova. È andato avanti per diverse ore, nella notte, l’intervento per incidente stradale avvenuto in via Borzoli, in Valpocevera, iniziato intorno alle 22.

Una vettura, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica. Sull’incidente indaga la sezione infortunistica della polizia municipale.

Foto 2 di 2



Il ferito, serio ma non gravissimo, è stato soccorso e affidato alle cure del 118, infine portato in codice giallo all’ospedale villa Scassi. Il palo, danneggiato, è rimasto pendente, in bilico sulla carreggiata. Con l’intervento della autogru, i vigili hanno messo in sicurezza il lampione.