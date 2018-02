Bolzaneto, addio al passaggio a livello. Da marzo nuovo sottopasso stradale e pedonale

Genova. Il passaggio a livello in prossimità del ponte San Francesco, a Genova Bolzaneto, come è noto sarà chiuso definitivamente alle 22.30 di lunedì 12 febbraio.

In quella data, infatti, Rete Ferroviaria Italiana avvierà i lavori di realizzazione del nuovo sottopasso pedonale al di sotto dell’attuale passaggio a livello e di ristrutturazione del ponte San Francesco.

Previste modifiche al traffico veicolare, che potrà utilizzare il Ponte Divisione Alpina Cuneense, e a quello pedonale per il quale è disponibile anche la passerella di via Barchetta. Variazioni di percorso anche per i mezzi pubblici, che saranno comunicate dalle aziende di trasporto interessate.

Le ripercussioni del cantiere sulla viabilità stradale termineranno entro il mese di marzo, con l’apertura del nuovo sottopasso stradale e pedonale sostituivo del passaggio a livello in fase di ultimazione, che permetterà il collegamento tra via Bruzzo e via Pastorino.

L’investimento complessivo di RFI è di circa 6 milioni di euro.