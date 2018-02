Bogliolo e Bettiga, star del Cus Genova agli italiani assoluti

Savona. La cussina Luminosa Bogliolo si è classificata al quinto posto nelle finale dei 60 hs dei Campionati italiani assoluti indoor di Ancona correndo in 8”35 ed eguagliando così il suo record ligure sulla distanza. Un ottimo viatico per la stagione all’aperto sulla distanza dei 100 hs, a lei più congegnale. Sempre ad Ancona buona prova dell’under 23 Denny Bettiga, che corre i 60 piani in 6”96.

Domenica ad Albenga si sono svolti i campionati regionali di cross. Ottime notizie dalle giovanissime con la cussina Eleonora Achelli campionessa regionale nella categoria cadette. Grazie al quinto posto di Caterina Vassalo ed all’undicesimo di Giorgia Corvetti, il CUS si é di aggiudicato il campionato regionale a squadre della categoria cedette.

La squadra maschile senior-promesse si è classificata al secondo posto, grazie al quarto posto di Alessio Ratto e al nono posto dello studente californiano di ingegneria Riess Haslam, che sono andati ad aggiungersi alla vittoria di Andrea Ghia nella prima prova disputata a gennaio.