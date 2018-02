Bogliasco. Invertire la rotta. Con l’arrivo del girone di ritorno del campionato, che prenderà il via questo fine settimana, l’imperativo in casa Bogliasco è uno solo: rimediare ai troppi errori commessi nella prima parte di stagione.

Un diktat che Daniele Bettini sta ripetendo ai propri giocatori ormai da diverse settimane e che non perde occasione per ribadire. “Quella di sabato contro la Lazio – dichiara il tecnico levantino – deve essere per noi la gara della svolta, il primo passo di un nuovo inizio. Il girone d’andata è stato molto deludente, ma abbiamo ancora la possibilità per rovesciare il nostro destino, a patto però di non commettere più le leggerezze e gli errori che ci sono costati caro nel recente passato. Per farlo occorre vincere contro la Lazio e ripeterci anche nei successivi impegni con l’Acquachiara e il Catania. Sono convinto che al termine di questo trittico di partite sapremo veramente chi siamo e dove possiamo andare”.

Proprio la formazione laziale, che sabato sarà ospite alla Vassallo, può in un certo senso rappresentare un esempio da seguire per Guidaldi e compagni. Nella passata stagione la compagine capitolina seppe infatti capovolgere completamente il proprio campionato, raggiungendo una salvezza incredibile dopo aver chiuso il girone d’andata chiuso all’ultimo posto in classifica. “La loro seconda parte di stagione fu davvero eccezionale – ammette Bettini –, furono capaci di non abbattersi dopo un’andata terribile e trovarono le forze per gettare le basi di una salvezza conquistata nelle semifinali playout ma che sembrava impossibile a metà anno. Si dimostrarono una squadra compatta, grintosa e con valori importanti. Tutte doti che hanno mantenuto anche quest’anno. In un certo senso noi dovremo ripetere il loro percorso, anche se i nostri obiettivi di oggi sono differenti da quelli che avevano loro”.

Scalare la classifica, risalendo dall’attuale undicesima posizione a piazzamenti più prestigiosi, non sarà un’impresa facile. Eppure il tecnico bogliaschino confida nelle capacità dei propri ragazzi. “Le ultime gare prima della sosta hanno detto che siamo in crescita ed anche in queste settimane senza impegni ufficiali abbiamo molto lavorato bene, con la giusta concentrazione e la giusta intensità. La squadra è consapevole di quali sono i propri mezzi e i propri limiti. Ora però – conclude Bettini – è giunto il momento di dimostrarlo in vasca al sabato pomeriggio“.