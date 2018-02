Bilancio Tursi, il forum della Famiglie promuove la giunta Bucci ma chiede di evitare i tagli per minori e anziani

Genova. Tursi promosso a pieni voti o quasi dal Forum delle associazioni familiari Provincia di Genova, ma anche il forum delle famiglie ha notato il taglio dei fondi per minori e gli anziani e chiede alla giunta Bucci “il massimo impegno per evitare tagli sui servizi destinati a queste categorie”.

“Siamo convinti che la tutela della Famiglia non possa prescindere dalla tutela delle situazioni di difficoltà – dice la presidente Cinzia Romitelli – e che questo impegno possa e debba essere condiviso e sostenuto in maniera trasversale da tutti gli schieramenti politici”.

Per il resto il Forum delle famiglie ritiene “molto positivo il fatto che Tasi, Tari ed IMU resteranno invariate e soprattutto che, per la Tari, verranno introdotte per la prima volta forme di agevolazione per le famiglie dai tre figli in su, riconoscendo così che la Famiglia che investe nei figli crea valore per tutta la società e va sostenuta”. Positive anche le scelte circa i servizi socio-assistenziali dove “le somme complessive previste vedranno un incremento di circa 860.000 euro rispetto al 2017”.