Bargone, uomo precipita con l’Ape per 15 metri. Trasportato con l’elicottero al San Martino

Genova. Forse una manovra sbagliata, forse un guasto al mezzo, hanno trascinato l’Ape su cui stava lavorando in una caduta tremenda.

E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, a Bargone, piccola frazione di Casarza Ligure, quando un uomo è precipitato con la sua Ape per quasi 15 metri in una scarpata.

Immediati i soccorsi, che per dinamica e distanza, hanno attivato il trasporto in elicottero presso l’ospedale San Martino: l’uomo è cosciente e non in pericolo di vita, e forse ha riportato “solo” una frattura.