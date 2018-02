Il Bargagli supera (1-0) il Marassi e lo agguanta in testa alla classifica

Genova. Vittoria e primato per il Bargagli, che si aggiudica (1-0) il big match con il Marassi, agguantandolo in testa alla classifica; la rete che decide le sorti del match è di Trocino.

Bargagli: Nora, Sugrenti, Luvotto, Napello, Trocino, Branca, Oddone, Gibertoni, Solidoro, Novelli, Mincolelli

Marassi: Bianchi, Ghiglia, Musso, Cannistrà, Cilia, Macciò, Stuto, Merialdo, Ghiglia, Repetto, Bartolucci

La Burlando fallisce l’occasione di portarsi al comando della graduatoria, facendosi superare (2-1), a domicilio, dalla Genovese Boccadasse, che ringrazia Zamana e Antiga, autori dei goal vincenti.

Il Mignanego supera (2-0, doppietta di Barbieri) il San Desiderio, portandosi ad un punto dal duo di testa.

Vincono Multedo, Superba e Cogornese, che ottengono tre punti importanti in chiave play off.

Il Multedo regola (2-0) una Olimpic Pra Pegliese in calando, mettendo in evidenza le doti realizzative di Rasero (capocannoniere del torneo con 14 reti) e Vargiu, che netra in doppia cifra, raggiungendo Lipardi (Mignanego) a quota dieci.

La doppietta di Ascione e la rete di Falsini consentono alla Superba di vincere in casa del Torriglia, in goal con Avanzino.

Una scatenata Cogornese rifila un poker di reti alla Cella, facendo saltare il fattore campo; le marcature decisive sono di D’Alpaos, Rugari, Donadeo e Merlo.

La Ruentes, in vantaggio (al 75°) con il bomber Cacciapuoti, si mangia le mani per essere stata raggiunta (al 90°) da un caparbio Sori, che realizza la rete del pareggio con Barbieri.

Secondo successo consecutivo casalingo (2-1) del Cogoleto, che si impone sulla Riese; Amos e compagni, in vantaggio dopo appena due minuti con Guerrieri, sono raggiunti (al 60°) da Siddi, ma (all’80°) è Corino a realizzare il match point.