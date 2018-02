Bancarotta a Genova, arrestata sessantenne

Genova. Doveva scontare una pena di 4 anni, 7 mesi di reclusione, perché responsabile del reato di “bancarotta”, reato commesso a Genova nel 2004.

Per questo i carabinieri del nucleo investigativo e delle Stazioni di Bolzaneto, a seguito di ordine di carcerazione, hanno arrestato ieri una donna di 60 anni, F.F.M, domiciliata ad Arosio (CO), per la quale è stato poi disposto il trasferimento al carcere di Como.

Sempre ieri carabinieri hanno arrestato K.A., albanese di 32 anni, domiciliato in via San Quirico, perché deve scontare una detenzione di 1 anno e 6 mesi di reclusione, per reati contro il patrimonio. L’uomo si trova ora in carcere a Marassi.