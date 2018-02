Auto fuori strada, mobilitazione per soccorrere un anziano

Ne. Mobilitazione questo pomeriggio a Zerli, nel comune di Ne in Val Graveglia, per un’auto finita fuori strada con a bordo un anziano.

In un primo tempo era scattato l’allarme per una vettura finita in un burrone, con l’elicottero dei vigili del fuoco che stava partendo da Genova per i soccorsi e l’intervento dei pompieri del distaccamento di Chiavari, con un codice rosso scattato alla centrale del 118 Tigullio.

Poi una volta giunti i primi soccorritori sul posto, la situazione si è rivelata meno grave del previsto, con l’auto appena fuori dal ciglio della strada e un anziano ferito in modo lieve.