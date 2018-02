Auto a fuoco e incidenti, notte impegnativa per i Vigili del Fuoco

Genova. Paura nella notte per due auto andate a fuoco, a Bolzaneto e in Piazza delle Americhe, nel pieno centro di Genova. Il primo rogo intorno alle 2 in via Remigio Viglieri dove, per cause ancora da precisare, ha preso fuoco un automobile. Sul posto i vigili del fuoco che, in pochi minuti, hanno domato le fiamme.

Il secondo intervento intorno alle 6 in Piazza delle Americhe dove si è verificato l’incendio di un’altra automobile. Anche in questo caso l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere il rogo prima che le fiamme si potessero propagare.

Ma le squadre dei vigili del fuoco di Genova sono intervenute, sempre nella notte, in via Ribes, a Vesima, per un incidente stradale con una vettura che si è ribaltata per cause ancora da precisare. Per fortuna la persona che era a bordo dell’auto non ha riportato gravi ferite ma è stato necessario l’intervento dei mezzi di soccorso per liberare la strada.

Appartamento evacuato, invece, ieri sera, in via Bari per l’incendio di una cucina. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni ma per permettere la bonifica dell’appartamento tuo gli inquilini hanno dovuto lasciare l’abitazione fino alla conclusione delle operazioni.