Aurelia, parcheggiatore abusivo arrestato dai carabinieri dopo tentativo di fuga

Genova. In mattinata, lungo la strada statale Aurelia, nei pressi dell’Area Parcheggi Lungo Mare, un ragazzo è stato sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo, presentandosi ai potenziali parcheggiatori indicando le aree di sosta libere, e chiedendo per questo un’offerta.

Dopo che i militari si sono qualificati, il ragazzo, un 21enne di origini nigeriane, ha tentato la fuga. I carabinieri riportano come per fare ciò il giovane abbia spintonato e colpito gli agenti con dei pugni, cosa che ha fatto scattare l’arresto per “resistenza”.

Nel corso della giornata di oggi, l’uomo, residente a Savona, sarà processato per direttissima.