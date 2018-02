Atp, da domani si sposta il capolinea genovese delle linee F (Valle Scrivia) e C (Valle Stura)

Genova. Anche a seguito dei lavori attualmente in corso per lo scolmatore del Bisagno, da domani i capolinea genovesi dei gruppo extraurbani F (Valle Scrivia) e C (Valle Stura) saranno spostati da viale Emanuele Filiberto Duca D’Aosta a viale Enrico Caviglia, che si trova a qualche decina di metri.

I controllori Atp verificheranno che la novità non crei problemi all’utenza, mentre da giorni i passeggeri delle linee interessate sono informati della novità.

Di queste ore, parlando di Atp, la notizia che l’azienda ha deciso di investire acquistando dei tornelli da installare sulle corriere. Con un bando pubblico presentato a inizio febbraio l’azienda ha iniziato a raccogliere manifestazioni di interesse a soggetti cui potrà in seguito venire affidata la fornitura e il montaggio di “tornelli a caduta verticale”. Il bando è comunque solo esplorativo. Le manifestazioni dovrebbero essere arrivate entro oggi alle 12.