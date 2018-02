Assicurazioni false su sito Internet ingannevole: scoperta gang di truffatori

Genova. Polizze auto su Internet che si sono rivelate una truffa. Le hanno scoperte i carabinieri della Stazione di Forte san Giuliano, al termine di un’accurata attività di indagine.

Denunciatoi in stato di libertà per “concorso in truffa” 4 persone di età compresa tra 36 e 66 anni. Si tratta di due abitanti residenti in provincia di Napoli e due nella provincia di Caserta.

I quattro, in concorso, tramite un sito “Internet ingannevole”, avevano rilasciato due polizze assicurative “rca” temporanee false, relativa a un veicolo intestato ad un genovese 53 enne, libero professionista.