Assedia la madre in casa e sfascia le auto in sosta. 40enne arrestato dai Carabinieri

Genova. Minacciava la madre, dopo aver vandalizzato le auto in sosta preso da un raptus di ira. Per questo motivo il nucleo radiomobile dei Carabinieri è intervenuto sabato in via del Chiapparo, su segnalazione della donna stessa.

All’arrivo dei militari, l’uomo, un 40 enne genovese, ha opposto resistenza, aggredendo la pattuglia. Dopo una violenta colluttazione la situazione veniva normalizzata.

Identificato in G.L.B., genovese, gravato di pregiudizi di polizia, perquisito è stato trovato in possesso di 8 grammi di “hashish” già suddivisi in dosi, poi sequestrati. Pertanto, al temine degli accertamenti, il 40 enne, è stato tratto in arresto per “danneggiamento” e “detenzione di sostanza stupefacenti” “resistenza a P.U., lesioni personali”.