Arriva Burian, caloriferi accesi nelle scuole di Genova e provincia anche sabato e domenica

Genova. In vista dell’ondata di gelo proveniente dal Nord Europa che secondo le previsioni meteo investirà l’Italia fra domenica e lunedì, Comune e Città metropolitana hanno autorizzato l’accensione del riscaldamento, con orari differenziati a seconda della zona, in tutti in tutti gli edifici di loro competenza.

Città metropolitana di Genova ha autorizzato l’accensione anticipata alla domenica (e in qualche caso anche al sabato, a seconda delle zone climatiche) del riscaldamento in tutti gli 85 edifici scolastici di proprietà (si tratta delle scuole superiori), in modo che lunedì mattina, al rientro in aula, gli studenti non trovino gli ambienti eccessivamente freddi. Si tratta di un totale di 1,4 milioni di metri cubi riscaldati, attraverso 68 impianti di riscaldamento.

Anche l’assessorato alle Politiche educative e dell’istruzione del Comune conferma che, in previsione dell’ondata di freddo attesa per i prossimi giorni, per gli istituti scolastici genovesi è stata predisposta l’accensione, a regime ridotto, degli impianti di riscaldamento nelle giornate del weekend, in modo da attenuare possibili disagi al rientro dei bambini nella giornata di lunedì 26.