Arenzano: “In condizioni climatiche impossibili, abbiamo gettato, alle ortiche, la gara con il Sant’ Olcese, facendoci rimontare, dopo il vantaggio iniziale” – dice Leo Pastorino – “La partita è stata condizionata dalle decisioni arbitrali, ma anche dal nostro errore di aver accettato l’intenzione degli avversari di mettere il match sul ‘piano nervoso’ .

“Inoltre si è sentita in modo netto la mancanza, in mezzo al campo di Gazzano. Un vero peccato, perché un successo ci avrebbe portati al secondo posto in classifica. Non ci resta che considerare questa giornata, come un incidente di percorso e fare tesoro degli sbagli commessi, senza distogliere l’attenzione dal nostro obiettivo finale: i play off”.