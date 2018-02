Appartamento in fiamme, intervento dei vigili del fuoco a Casarza

Casarza Ligure. Intervento dei vigili del fuoco poco dopo mezzogiorno per un appartamento in fiamme in via San Martino, a Casarza Ligure, in Val Petronio, in provincia di Genova.

Sul posto i pompieri del distaccamento di Chiavari per domare le fiamme divampate in un locale al primo piano di un palazzo.

Le cause sono ancora da accertare, l’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso.