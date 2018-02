La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’ALLERTA METEO PER NEVE diramata da Arpal con le seguenti modalità:

ARANCIONE

· sull’entroterra savonese – dalle 18 di oggi venerdì 23 febbraio alle 12 di domani sabato 24 febbraio

GIALLA

· nell’interno dell’imperiese dalle 00 alle 12 di domani sabato 24 febbraio

· nell’interno del genovesato dalle 18 di oggi venerdì 23 febbraio alle 18 di domani sabato 24 febbraio

· sull’entroterra savonese dalle 12 alle 18 di domani sabato 24 febbraio

· nell’entroterra del levante dalle 18 alle 23.59 di oggi venerdì 23 febbraio

VERDE

Sulla costa dello spezzino

La situazione. Sono proseguite anche nella notte le precipitazioni nevose in particolare nelle zone interne del savonese. La stazione di Monte Settepani ha accumulato 20 centimetri di neve fresca portando il totale a 85 centimetri al suolo. Nevicate hanno interessato la Val Bormida e a cavallo con la provincia di Genova, deboli piogge sulla costa.

Le temperature sono rimaste molto basse soprattutto nelle stazioni in quota. Si sono registrati -7.7 gradi a Poggio Fearza (Imperia), -5.3 a Monte Settepani (Savona), -4.2 a Casoni di Suvero (La Spezia), -3.7 a Colle Belenda (Imperia), -3.6 a Barbagelata (Genova), -3.5 a Diga di Giacopiane (Genova), -3.4 a Taglieto (La Spezia), -3.0 a Sella di Gouta (Imperia) e Santo Stefano d’Aveto (Genova). Lungo la costa minime tra i 4.6 di Savona e i 7.1 di Genova Centro Funzionale.

Da sottolineare il forte vento settentrionale, con una raffica che, nella notte, al Lago di Giacopiane ha toccato i 140 chilometri orari Nelle prossime ore si attende, dopo una breve pausa, una prosecuzione della fase instabile tipicamente invernale con ancora precipitazioni, prevalentemente a carattere nevoso nell’entroterra.

Domani, soprattutto in costa, potremo assistere a un temporaneo rialzo delle temperature, preludio all’arrivo del grande freddo previsto tra le ore centrali e la serata di domenica. In quella fase ci sarà un vero e proprio crollo delle temperature, che dalla notte fra domenica e lunedì e nei giorni successivi scenderanno abbondantemente sotto lo zero nelle zone interne della regione, con valori negativi anche in costa.

Ecco il dettaglio previsionale:

OGGI, VENERDÌ 23 FEBBRAIO: Dalla serata precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso. Su D e sulla parte occidentale di E avremo neve a tutte le quote con quantitativi cumulati moderati su D, deboli su E; nell’interno di B la quota neve si manterrà attorno ai 300m con cumulate generalmente deboli. Deboli nevicate a quote collinari anche nell’interno di A e di C e sulla parte orientale di E. Segnaliamo venti da Nord fino a 60-70km/h con raffiche oltre i 100km/h sui crinali; disagio per freddo su DE e localmente nell’interno di ABC. Mare localmente agitato a Ponente.

DOMANI, SABATO 24 FEBBRAIO: Dalla notte ed in mattinata precipitazioni diffuse a carattere nevoso con quantitativi moderati a tutte le quote su D e sopra i 300m nell’interno di A; quantitativi deboli sopra i 300m su B dove non escludiamo locali gelate; spolverate nevose sulla parte occidentale di E. Lenta attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio. Venti da Nord 60-70km/h con raffiche oltre i 100km/h e condizioni di disagio per freddo soprattutto su D.

DOPODOMANI, DOMENICA 25 FEBBRAIO: Brusca e decisa diminuzione delle temperature, accompagnata da venti forti e rafficati da Nord. Conseguente aumento del disagio per freddo soprattutto nell’entroterra e gelate diffuse su tutte le zone. In mattinata bassa probabilità (circa 20%) di precipitazioni residue che sulle coste potrebbero concretizzarsi in locali spolverate nevose.

Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare il bollettino per la Liguria che verrà emesso nelle prossime ore e disponibile all’indirizzo https://www.arpal.gov.it/homepage/meteo/previsioni/bollettino-liguria/riassunto.html