Allerta neve, a Chiavari scuole, parchi e cimiteri chiusi

Chiavari. Anche presso il Comune di Chiavari scattano le disposizioni in vista dell’allerta arancione che scatta questa notte alle 00.00 e durerà, sul territorio del Tigullio, fino alle 18 di domani.

Tra le misure prese:

– Chiusura di tutte le scuole di ordine e grado del Comune di Chiavari

– Chiusura di tutti i parchi, giardini e cimiteri comunali.

– Chiusura di tutti gli impianti sportivi.

Le vie cittadine sono già state trattate preventivamente con spargimento di sale, ma in giornata si provvederà a un secondo passaggio nelle zone collinari e in quelle ritenute più a rischio. Sospeso spazzamento strade. Regolare raccolta rifiuti. Poiché si tratta di allerta nivologica arancione non sarà necessario spostare le proprie autovetture in zone più sicure della città, per cui tutte le disposizioni in materia di parcheggi restano regolari.